Angeli del bello, a Scandicci più di 40 interventi in 4 mesi

Ripristino di luoghi deturpati, pulizia di spazi pubblici, cancellazione di scritte su muri e cartelli, sono le attività svolte dai volontari degli Angeli del Bello di Scandicci a favore del decoro urbano - con una media di oltre dieci interventi al mese - coordinati con l’ufficio Ambiente e Verde del Comune di Scandicci e Alia Servizi Ambientali SpA. Negli ultimi quattro mesi, ovvero dalla seconda settimana di marzo alla prima di luglio 2022, gli Angeli del Bello di Scandicci sono intervenuti per attività di ripulitura in oltre quaranta interventi in tutto il territorio comunale di Scandicci.

Le attività si concentrano nei quartieri cittadini, nel territorio extraurbano, nelle strade e nelle piazze del centro città, nel parco del Castello dell’Acciaiolo e nel Temporary Park, aree verdi che vengono curate con frequenza settimanale; tra le attività dei volontari degli Angeli anche il controllo capillare del territorio, con segnalazioni all’ufficio Ambiente e ad Alia Servizi Ambientali SpA di situazioni che richiedono interventi con personale specializzato e attrezzature adeguate. Altri servizi curati con particolare attenzione sono quelli riguardanti la realizzazione e la cura del Viale dell’Umanità, in stretta collaborazione con il comitato promotore del percorso segnato da alberi intitolati “a persone che hanno amato la gente ed il pianeta”, l’Amministrazione comunale e il tessuto associativo cittadino. “Nel mese di giugno siamo stati impegnati una giornata assieme al Rotary Club Scandicci per far conoscere l’iniziativa e i luoghi del Viale dell’Umanità, e al tempo stesso per tenerli puliti e manutenerli – dicono i coordinatori degli Angeli del Bello Scandicci – abbiamo passato in rassegna tutte le piante del percorso, dal parco Giulia Lorimer di via Masaccio a Vingone fino alla quercia dedicata a Dino Campana sotto al Comune; in tutto eravamo oltre venti persone unite da un obiettivo comune per il bene cittadino”.



“Gli Angeli del Bello a Scandicci crescono bene, di settimana in settimana, con un’ottima base di partenza: è infatti un gruppo di volontari sempre più affiatato, motivato e ben coordinato, impegnato quasi quotidianamente a favore del decoro urbano in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Alia – dice l’assessora all’Ambiente, Verde e Arredo urbano Barbara Lombardini – I loro lavori sono preziosi per la collettività, ma sono così tanti che è praticamente impossibile raccontarli uno ad uno: per questo motivo proseguiamo con resoconti periodici per far sapere alla città quanto queste persone siano utili in ogni quartiere con il loro volontariato. Gli Angeli del Bello sono attivi nel territorio sia con interventi di ripulitura straordinaria, sia contribuendo a progetti per rendere la nostra città, appunto, più bella”.



Il prossimo intervento collettivo dei volontari dell’associazione è in programma sabato 16 luglio 2022, per un servizio che interesserà la zona produttiva cittadina; l’appuntamento è alle 7,30 in via Charta 77.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa