Arte, a Montespertoli arriva 'Un sentiero di segni'

Sabato 9 luglio 2022 dalle ore 18.00 al Podere Lemniscatain Via Lucardese 92 Montespertoli si terrà 'Un sentiero di segni', a cura di Sincresis Associazione culturale per le arti contemporanee in collaborazione con Podere Lemniscata.

Il progetto nasce dall’incontro tra due realtà presenti nel territorio, l’Associazione per le arti contemporanee Sincresis di Empoli e Il Podere Lemniscata, un’azienda agricola presente a Montespertoli, la prima dedicata all’arte, la seconda dedicata alla coltivazione della lavanda. Le artiste e gli artisti partecipanti creano dei “segni” non invasivi nel paesaggio, nell’intento di dialogare con l’ambiente naturale, prediligendo materiali propri dell’ambiente come l’argilla e il legno, in consentaneità con il luogo.

Attraverso le opere l’osservatore è invitato a cogliere l’intenso rapporto con la terra, i suoni che si dilatano o echeggiano nell’atmosfera, il mormorìo delle foglie, il vento, il ronzìo delle api, il momentaneo sommovimento dei rami degli alberi, i profumi della lavanda e delle infiorescenze che si mescola nell’aria.

Come nella prima edizione proposta nel bosco di Monterappoli in prossimità della Villa Il Terraio nel 2017, la scelta di un luogo naturale, il Podere Lemniscata, solcato dall’uomo per ottenere i frutti dai semi della terra, in maniera altrettanto naturale nel rispetto dell’ambiente, non segnato da costruzioni artificiali, è scaturita dal desiderio di trovare ‘segni’ della natura naturans che possano generare altri ‘segni’, pensati da artisti come interventi delicati ma densi di significanze. E’ generata dalla volontà di trarre e apportare energie come connubio tra il potenziale della natura nel suo continuo proliferare e il potenziale dello sguardo e del pensiero, alimentato dalle suggestioni del luogo, orientandosi a creare per rinnovare ogni volta il proprio dialogo con la vita come azione artistica.

Il percorso inizia propriamente dai campi di lavanda che giunge alla massima fioritura proprio nel periodo estivo, per cui colori e profumi irrorano l’atmosfera, alimentano percezioni inusitate in un palcoscenico naturale che invita a orientare lo sguardo verso i colli vicini, verso l’orizzonte che sembra indefinibile, procedendo verso un’area boschiva colma di piante di quercia e di ulivi.

Gli alberi e le infiorescenze presenti nel luogo hanno alimentato gli interventi e i progetti degli artisti, ognuno dei quali ha intessuto un dialogo con la natura.

Presentazione degli interventi ambientali e dei progetti artistici di

Horst Beyer, Benedetta Chiari, Alice Corbetta, Maria Deval, Gabriele Mallegni, Rachel Morellet, Elisa Pietracito, Lizzy Sainsbury, Tina Salvadori Paz, Caterina Sbrana, Serena Tani, Nicoletta Testi, Tamara Valkama

Ore 18.00

Performance L’alveare – primo studio del volume sonoro di sam Barreto Cardoso Bertoldi

Ore 19.45 5 euro

Drink 1.50 euro, Apericena 5 euro, Cena vegetariana su prenotazione 15 euro info@poderelemniscata.it

391 491 2647 info@sincresisarte.com

0571 73619