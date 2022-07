Cene all'aperto, modifiche alla viabilità in un tratto di piazza della Vittoria

Per permettere lo svolgimento di cene all'aperto e garantire la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza pubblica e privata, si rende necessaria l'adozione di alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina, dal giovedì alla domenica, in orario 19-24, fino al 30 settembre 2022, in un tratto di piazza della Vittoria.



In particolare, come stabilito dall'ordinanza 340 del 6 luglio 2022, dalle ore 19 alle 24 dei giorni dal giovedì alla domenica, fino al 30 settembre 2022, sono in vigore in piazza della Vittoria, nel tratto compreso fra via Tinto da Battifolle e via Fratelli Rosselli, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dal civico 26 al civico 37 e in via Tinto da Battifolle l'istituzione della direzione obbligatoria a destra.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa