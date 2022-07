"Che Teatro, ragazzi!", quattro spettacoli a Santa Croce e Staffoli

Dopo il grande successo di A spasso con Alice, la nuova produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, che ha coinvolto decine di bambini, continua la rassegna Che Teatro, ragazzi! a Santa Croce sull’Arno.

Domani, giovedì 7 luglio, ai giardini sull'Arno la compagnia romana Matuta Teatro propone L'Accento sulla A. Uno spettacolo accompagnato da canti e suoni dal vivo che omaggia Gianni Rodari ed evoca le sue stupende filastrocche ed i suoi più famosi personaggi da Cipollino a Giovannino Perdigiorno.

Si chiude la rassegna ai giardini giovedì 14 luglio con il Teatro dei Due Mondi di Faenza che presenta I Musicanti di Brema. Ai quattro animali, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, qui troviamo anche un’oca, si aggiunge una cicogna che ha un fagotto con sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia. Il neonato è di colore, la madre ha il nome simbolico di Madame Europe e abita in una strada che si chiama “Via dell’ospitalità”, una strada che non è sempre facile trovare nelle città del vecchio continente. Nella ricerca di Madame Europe i musicanti coinvolgono il pubblico con la particolare partecipazione dei bambini, affascinati dalla fisicità dei personaggi. Lo spettacolo invita gli spettatori a riflettere in modo poetico, ironico e sfumato sui nostri tempi e su come il mondo stia cambiando: un mondo dove si può ancora sognare un lieto fine e dove tutti si mescolano in un grande carosello di colori.

La programmazione però prosegue giovedì 21 luglio nel Parco delle Rimembranza di Staffoli. L'appuntamento è con il Teatro Glug che presenta "La Leggenda del Re Laurino", spettacolo per attore e burattini ispirato alle fiabe dolomitiche dove fate e gnomi sono i compagni di viaggio di re Ildebrando, che cerca un magico rimedio alla tristezza di sua figlia.

L'ultimo appuntamento è per giovedì 28 luglio con Teatro Pirata di Jesi che propone "Le avventure di Pulcino, spettacolo di narrazione con pupazzi e burattini dove protagonisti assoluti sono Gelsomina, una "aggiusta qualunque cosa" e un pulcino di stoffa tutto malconcio e rovinato, che Gelsomina aggiusta così bene da renderlo vivo.

Gli spettacoli iniziano alle 18, l’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal teatro - Ufficio stampa