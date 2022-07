Anche il Consiglio regionale premia il campione di tiro a volo Gaetani

In una giornata dedicata allo sport, il Consiglio regionale premia il campione di tiro a volo Alessandro Gaetani. È stato il presidente, Antonio Mazzeo, a consegnare una targa dell’Assemblea toscana a Gaetani ‘per i numerosi e prestigiosi meriti sportivi’, questa mattina, mercoledì 6 luglio, a palazzo del Pegaso, alla presenza del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

Da dieci anni, Alessandro Gaetani, 55 anni, originario di Ponte a Egola, pratica con successo il compak sporting, una delle discipline non olimpiche di tiro al piattello. Nel mondiale dello scorso anno, si è aggiudicato l’oro nella competizione a squadre e all’europeo ha conquistato l’oro a squadre sia nel 2021 che nel 2022, con un bronzo individuale. In carriera, ha conquistato 8 campionati italiani (nelle varie discipline), due ori europei a squadre e un bronzo individuale, un oro mondiale a squadre.

“Con l’impegno e la passione uniti al talento, Alessandro Gaetani manda un messaggio chiaro alle ragazze e ai ragazzi: quello di crederci sempre, di provarci e non arrendersi mai”, ha detto il presidente Mazzeo nel corso della cerimonia. “Nella sua specialità servono qualità e capacità non comuni, massima attenzione e concentrazione. Valorizzare il talento è uno dei compiti delle Istituzioni, per questo siamo qui per consegnare il nostro riconoscimento a Gaetani”.

“Un nostro concittadino di valore viene premiato con pieno merito, perché sta dando lustro alla Toscana e all’Italia”, ha dichiarato il sindaco Giglioli. “Il mio auspicio è che la disciplina nella quale sta ottenendo tutti i suoi successi possa presto diventare olimpica. Il tiro a volo è una pratica antichissima, deriva dalla caccia, che a San Miniato continua ad avere praticanti in gran numero. E per la prima volta un sanminiatese potrebbe conquistare una medaglia alle Olimpiadi”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, ha ricordato l’intento dell’Ufficio di presidenza, “che ha voluto riconoscere i risultati di Gaetani e il valore di una disciplina che ha soltanto un impatto mediatico minore di altre”.

“La mia carriera è iniziata una decina d’anni fa e da un paio d’anni – ha raccontato Gaetani – i risultati sono molto buoni. Spero di continuare questo percorso. L’Italia ha una grande scuola di tiro a volo, la nostra disciplina non è riconosciuta alle Olimpiadi, quindi facciamo tutto da soli. Ringrazio il Consiglio regionale per questo riconoscimento”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa