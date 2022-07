Contributi affitto Empolese Valdelsa, oltre 1.100 beneficiari per 1,5 milioni di euro

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, a partire dalla giornata di ieri, martedì 5 luglio 2022, ha provveduto a liquidare i contributi affitto a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria anno 2021. Le risorse utilizzate per gli aiuti economici per chi paga un canone di locazione in un alloggio privato derivano da un trasferimento regionale al quale si aggiungono risorse proprie dei singoli Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Complessivamente sono stati pagati 1.147 contributi per un totale di circa 1.438.000 euro. Lo scorso anno erano stati liquidati 996 contributi per un totale di circa 968mila euro.

"La maggiore disponibilità di risorse di quest'anno - sottolinea il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, delegata alle politiche abitative per l'Unione dei Comuni - deriva principalmente da due fattori: dai maggiori stanziamenti che il Governo ha disposto a sostegno delle famiglie per l'emergenza Covid oppure da precise scelte compiute da alcuni Comuni, fra questi quello di Empoli. In un quadro generale di forte impegno e di sostegno da parte dell'Unione in favore delle famiglie di tutto l'Empolese Valdelsa, come amministrazione comunale di Empoli abbiamo scelto di destinare importanti risorse di bilancio per il contributo affitto, consapevoli che i prezzi degli affitti nel nostro territorio sono superiori rispetto a quelli che si riscontrano negli altri comuni dell'area. Un dato di fatto di fronte al quale abbiamo sentito il dovere di investire di più in quella che, a nostro avviso, rappresenta una misura di sostegno essenziale per i cittadini, oggi più che mai, una misura che vuole contribuire a garantire il diritto alla casa di ognuno".

I contributi sono stati pagati sui conti correnti indicati dai beneficiari nella domanda presentata nel 2021.

Per ulteriori informazioni in merito ai pagamenti, gli interessati possono telefonare allo sportello sociale del proprio comune di residenza nei giorni e negli orari di seguito riportati:

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-978141

Cerreto Guidi, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; tel. 0571-906220

Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; tel.0571- 686331

Certaldo, martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30; tel.0571- 661285

Empoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; tel.0571- 757725 – 757736 - 757530

Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, tel.0571- 268501

Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-1655113

Montaione, lunedì e giovedì dalle 9 alle 10; tel.0571-699242

Montelupo Fiorentino, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-917561

Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571- 600272

Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel.0571-933210

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa