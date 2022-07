Da Kiev al Sant’Anna per un’agricoltura più sostenibile e resiliente: il seminario con Vasyl Yukhnovskyire

Da Kiev, in Ucraina, a Pisa per un seminario sull’uso sostenibile dei terreni nell’ambito dello sviluppo di pratiche agroforestali, ovvero pratiche che combinano l’agricoltura con la forestazione: giovedì 7 luglio (ore 18.00, in aula 2 di Palazzo Toscanelli, via Santa Cecilia 3, Pisa) la Scuola Superiore Sant'Anna ospita Vasyl Yukhnovskyire, docente di Scienze Forestali all’Università di Scienze della Vita e Scienze Ambientali dell’Ucraina, a Kiev. La visita alla Scuola Superiore Sant’Anna è un’occasione per tenere il seminario, promosso dal suo Centro di Ricerca in Scienze delle Piante e dalla sua Scuola di Dottorato in Agrobiodiversità. Il Centro di Ricerca in Scienze delle Piante dedica le sue ricerche anche all’aumento delle conoscenze dei servizi ecologici e agronomici generati dai sistemi agroforestali, promuovendo un modello di agricoltura più sostenibile e resiliente. Si tratta di un’attività di ricerca che appare sempre più importante e necessaria, anche nel contesto del conflitto ucraino e della crisi europea del grano e dell’energia. Alberto Mantino, ricercatore del Centro di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna e presidente dell’Associazione Italiana per l’Agroforestazione, nel presentare questo appuntamento, dichiara: “Siamo entusiasti di ospitare Vasyl Yukhnovskyire e di contribuire alla conversazione su temi attuali come la gestione sostenibile degli agro-ecosistemi nell'ambito globale della crisi climatica. Nel contesto della crisi geopolitica in atto, la scienza ha il ruolo di dialogare e gettare le basi per uno sviluppo più equo e condiviso”.

Il seminario si tiene in lingua inglese.