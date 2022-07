Da Zelig a San Donato, si ride con Stefano Bellani Show

Venerdì 8 luglio alle ore 21:30 nel pazziale davanti alla parrocchia di San Donato (Via Romaiano) è il terzo e ultimo appuntamento con Stefano Bellani Show, 25 anni di cabaret, a ingresso libero.

Lo spettacolo comico vede come protagonista Stefano Bellani, cabarettista che vanta una lunga carriera, volto conosciuto anche per la sua presenza a Zelig Off e Zelig. Il comico pisano salirà sul palcoscenico con una serata speciale per ripercorrere in modo ironico e dissacrante i venticinque anni della sua carriera.

È un viaggio satirico per affrontare le tematiche attuali, dove le risate pungenti sono al tempo stesso spunto di riflessione.

Lo spettacolo rientra nella rassegna teatrale dedicata alla risata toscana, a ingresso gratuito, che ha avuto luogo nelle frazioni di San Miniato (Ponte a Egola, Stibbio, San Donato), eventi del Comune di San Miniato in collaborazione con i Teatrino dei Fondi.

Quest'anno abbiamo voluto portare il teatro in tre frazioni: San Donato, Ponte a Egola e Stibbio. Tre serate con spettacoli comici, pensati proprio per arricchire il cartellone dell'estate culturale sanminiatese, cercando così di ampliare l'offerta - dichiara l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Il teatro, come il cinema, è un mezzo per sviluppare quella socialità che tanto ci è mancata soprattutto in questi ultimi due anni. Con questo mini-cartellone vogliamo portare la cultura nei piccoli borghi e nelle località più lontane dal centro, frazioni vive che partecipano sempre con grande slancio alle iniziative. Ringrazio il Teatrino dei Fondi per la presenza costante sul nostro territorio, con la direzione artistica del Quaranthana, e con i tradizionali appuntamenti estivi, sempre nuovi e all'insegna del divertimento.

Info www.comunedisanminiato – www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Titivillus / Teatrino dei Fondi