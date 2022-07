Entra in casa per la benedizione e poi ruba, arrestata a Scandicci

Col pretesto di benedire la casa con dell'acqua santa e con la distribuzione dei santini, in realtà si approfittava degli anziani per derubarlui. Per questo una 65enne siciliana residente in provincia di Roma è stata arrestata ieri mattina dai carabinieri di Scandicci.

Approfittando di un momento di distrazione e di minore vigilanza, la stessa era entrata nella camera da letto e iniziava a rovistare nei cassetti. Scoperta da uno dei due anziani, la donna ha provato a fuggire ma è stata fermata da un vicino di casa che era accorso sentendo le grida della vittima, e poi bloccata dai carabinieri intervenuti tempestivamente.

Con gli accertamenti dei militari sono stati trovati 3 anelli di proprietà dei due anziani. Dopo l'arresto è stata trasferita in carcere a Sollicciano.