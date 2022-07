Esplosione in una casa in Valdicecina, grave 58enne

Una 58enne è rimasta gravemente ferita dopo l'esplosione di un'abitazione in Valdicecina. Nel centro storico di Castelnuovo Val di Cecina la donna è stata investita dallo scoppio mentre si trovava nel seminterrato dell'edificio dove abita. Assieme a lei due bambine, di 7 e 4 anni, che hanno riportato solo qualche escoriazione.

La 58enne, di origini albanesi e residente a Castelnuovo, è stata portata in ospedale a Pisa con l'elisoccorso. Non si conoscono le cause dell'esplosione, si pensa a una fuga di gas. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto: pare che la perdita di una bombola a gpl abbia innescato il tutto.

Sul posto oltre ai militari stanno operando i vigili del fuoco per verificare che l'esplosione non abbia causato danni strutturali anche alle altre case vicine e per eseguire i rilievi alcune persone sono state fatte precauzionalmente uscire dalle loro abitazioni. L'esplosione ha gravemente danneggiato l'abitazione della donna composta da un piano seminterrato, il piano terra e il primo piano.

"Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza per la quale si è reso necessario allontanare alcune persone dalle abitazione poste nelle immediate vicinanze per effettuare verifiche strutturali con il Funzionario in arrivo dalla sede centrale" fanno sapere i vigili del fuoco.