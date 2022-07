Festa de L'Unità Montaione, 4 giorni al Parco dei Mandorli

Anche a Montaione quest’anno torna la Festa de L’Unità dopo due anni di stop a causa della pandemia. Una festa fortemente voluta dal segretario del Pd Montaione Giorgio Benassi e dalla schiera di volontari, pronti a dare una mano per far ripartire la macchina organizzativa.

«Ritorniamo dopo lo stop causa pandemia, pur con la dovuta attenzione per l’attuale situazione sanitaria. Si tratta di una vera e propria sfida, visto che veniamo da due anni di inattività per quanto riguarda la nostra Festa. Ma sentiamo forte l’urgenza e l’importanza di ripartire, di ritrovarci tutti insieme a discutere di politica, del futuro del nostro Comune, dei temi che ci riguardano come comunità e come cittadini – dall’associazionismo e volontariato alle conseguenze soggettive e sociali di questi due anni così difficili. Il tutto accompagnato da ottimo cibo e ottima musica, come da tradizione.» spiega Benassi.

Si comincia domani, giovedì 7 luglio, alle 21.00 con l’incontro della Giunta comunale con i cittadini e alle 21.30 la tombola a cura di Arci Montaione.

Venerdì 8 luglio alle 18 musica con variazioni acustiche e alle 21.00 il dibattito su “Il futuro del terzo settore: dalla riforma al Pnrr, il volontariato in Toscana e a Montaione” con Enrico Sostegni, presidente della commissione sanità in Consiglio regionale, Rosa Barone, presidente del Consiglio regionale della Toscana dell’Ordine degli assistenti sociali.

Sabato 9 luglio alle 18 9marzo2020@gmail.com, presentazione del libro di Rachele de Prisco e Federico Gori. Alle 21.30 Jig Rig in concerto.

Domenica 10 gran finale danzante con l’esibizione di tango (ore 19) e alle 21.30 la Milonga con Non profit tango.

Tutti i pomeriggi alle 18 laboratori e attività per bambini.

Il ristorante e la pizzeria saranno aperti dalle 19.00, venerdì 8 il menù sarà a cura degli Ortolani coraggiosi, mentre il 9 luglio ci sarà un menù degustazione a cura di Orso Bruno.

Stand libreria in collaborazione con la libreria Rinascita.