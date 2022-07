Frode, truffa e manodopera clandestina: 11 arresti. L'indagine parte da Prato

Frode nelle forniture pubbliche, truffa aggravata allo Stato, sfruttamento del lavoro, manodopera clandestina, subappalto violato per contratti con la pubblica amministrazione.

Questi i reati per i quali il gip di Prato ha emesso una misura cautelare per 16 persone in 16 province, tra cui Prato e Roma, oltre ad altri 11 avvisi di garanzia. Il totale è di 27 indagati per l'inchiesta che prevede anche un sequestro preventivo da oltre 43 milioni di euro.

L'indagine è stata svolta dalla squadra mobile di Prato coordinata dalla procura locale, assieme al Gruppo Specializzato di Prato per la prevenzione e contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro della ASL Toscana Centro.