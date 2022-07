Il meglio della scena alternativa alla Sagra della Zuppa - Reality Bites Festival

Un piatto povero (e delizioso) della tradizione toscana e un piatto ricchissimo di spettacoli: tra gli altri, i concerti di Daniele Groff, Nostromo, Savana Funk, Erio, Mobrici…

Tutto in due fine settimana a Fucecchio (Firenze), per l’edizione 2022 della Sagra della Zuppa. Appuntamento da giovedì 7 a domenica 10 e da giovedì 14 a domenica 17 luglio in Piazza 23 agosto.

Otto serate a ingresso libero nel segno della musica dal vivo e della convivialità, grazie al Gruppo Spontaneo d’Iniziativa, a Limonaia Corsini, ai volontari e alle associazioni che da 51 anni rendono possibile un evento che richiama migliaia di persone.

Giovedì 7 luglio taglia il nastro la seratona “I Love Concorde”, per rinverdire i fasti della indimenticata discoteca di Chiesina Uzzanese, insieme ai Dj che l’hanno fatta grande.

Venerdì 8 luglio Daniele Groff e Nostromo inaugurano i concerti del Reality Bites Festival abbinato alla sagra. Cantautore di lungo corso, alfiere di quella scena italiana infatuata di brit-pop, Daniele Groff torna dal vivo con un live quasi antologico, in cui ripercorre i suoi successi, dall’indimenticata “Daisy” alla recente “Bellissima verità”. Quasi un passaggio di testimone con Nostromo, il giovane cantautore marchigiano con cui divide il palco: in primo piano i brani di “Canzoni per gusto, canzoni per fame”, il nuovo lavoro che segue il successo di “Minuetto”.

Con l’etichetta di “nuova promessa dell’indie italiano” arriva sabato 9 luglio Svegliaginevra, al secolo di Ginevra Scognamiglio, anche lei con un nuovo disco da farci ascoltare, “Pensieri sparsi sulla tangenziale“. Apre la serata il giovanissimo cantautore lucchese Aliperti: è passato dal palco di Amici ed ha un singolo fresco di stampa, “Vintage”.

Passati dal palco stellare di Firenze Rocks 2022, i Savana Funk approdano domenica 10 luglio a Fucecchio: live travolgente che unisce funk, rock e blues, groove irresistibili e sonorità multiculturali. Il loro terzo album, “Tindouf”, è un mix visionario e psichedelico. Sempre domenica 10, c’è spazio per Pearz, progetto da solista di Francesco Perini, ex componente degli The Hacienda, con lunghi trascorsi londinesi.

Giovedì 14 va in scena l’immancabile “Serata massigiana”, la grande festa della contrada Massarella che ogni anno trasforma in guitti, cabarettisti e comici tanti personaggi e insospettabili cittadini della Contrada.

Venerdì 15 da non perdere il concerto dei Post Nebbia, altro formidabile nome della scena indipendente: nel nuovo album “Entropia Padrepio” mischiano reminiscenze new wave ed elettronica, forgiando un disco complesso e impegnato. Apre Alex Fernet, tra modern funk e nu boogie.

E ancora, sabato 16 è la volta di Erio, artista eclettico ed innovativo già noto per la partecipazione a X-Factor 2021: la sua voce suadente vola su un mix di atmosfere notturne e dolci melodie, rhythm and blues e soul pop. Perfetto il connubio con Marta Tenaglia, l’altra ospite della serata, in tour per farci ascoltare l’album “Guarda dove vai”, nel segno del nu soul.

Il gran finale di domenica 17 luglio è affidato all’ex Canova Mobrici, che da solista ha forgiato un gioiello di album, “Anche le scimmie cadono dagli alberi”, perfetta sintesi di pop e cantautorato. C’è spazio anche per una gloria locale, i Bonton, vent’anni e oltre di attività nel segno di un italico brit-pop.

Alla Sagra della Zuppa non si mangia solo… la zuppa. Ci sono splendide grigliate, tortelli e specialità toscane e altre leccornie preparate amorevolmente dalla cuoche (mamme, babbi, nonne e nonni) di Massarella.

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Con il patrocinio del Comune di Fucecchio. Info www.contradamassarella.com - www.realitybitesfestival.it e suoi social dei siti.

LA SAGRA DELLA ZUPPA - La Sagra della Zuppa nasce nel 1971 quando alcuni giovani massigiani si riunirono nel Gruppo Spontaneo di Iniziativa sotto la guida di Don Duilio Rogaziani con lo scopo di creare una manifestazione che rivitalizzasse il millenario paese di Massarella. Puntare sulla Zuppa non fu una scelta casuale: era e rimane un tipico piatto toscano che trae origine dalle famiglie contadine e Massarella, sita sulle dolci colline delle Cerbaie affacciata sulla piana del Padule di Fucecchio, aveva profonde radici nella coltivazione della terra e del padule.

La Sagra si teneva in origine in settembre per la festa della Madonna, Patrona di Massarella. Le prime edizioni si svolsero nel solo giorno della domenica e la Zuppa veniva distribuita nel pomeriggio nella piazza sottostante la Chiesa Millenaria, nello stesso giorno si svolgevano giochi antichi tra massigiani e suonavono orchestrine di piazza.

Col passare delle edizioni aumentarono anche i giorni di festa, mentre sul palco salivano artisti sempre più importanti. Successivamente la Sagra fu anticipata a luglio per permetterne un più ampio svolgimento, ma la formula, quella non è mai cambiata: la mitica Zuppa, spettacoli gratuiti e cene con tanta allegria nella stessa piazza XXIII Agosto.

Alla Sagra della Zuppa si sono esibiti Silvan, Sabani, Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Wilma Goich, Walter Santillo, Gigi e Andrea, Giucas Casella, gli Stadio, Umberto Tozzi, Jerry Calà, Donatella Rettore, Dik Dik, Maurizio Vandelli, Camaleonti, New Trolls, Homo Sapiens, Paolo Ruffini, la PFM (due volte), Nada, Franco Califano, fino ad arrivare agli ultimi anni dove è stata intrapresa una nuova linea artistica promuovendo il Reality Bites Festival in collaborazione con la:limonaia club di Fucecchio.

Lo scopo della nuova linea artistica è abbattere gli steccati che a lungo hanno confinato artisti e generi musicali nelle rispettive riserve. Per dimostrare che passato e presente convivono a meraviglia, che scene alternative e mamme col passeggino hanno le loro affinità. E che anche il più bohemien dei cantautori, davanti a un piatto di zuppa…

A proposito: alla Sagra della Zuppa non si mangia solo… la zuppa. Ci sono splendide grigliate, tortelli e specialità toscane e altre leccornie preparate amorevolmente dalla cuoche (mamme, babbi, nonne e nonni) di Massarella.

LA ZUPPA – Vera delizia della cultura contadina. Un concentrato di pane toscano raffermo, fagioli cannellini bolliti con salvia e aglio, olio di oliva bono, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolla, sedano, patate, pomodori sale e pepe. La preparazione richiede molte ore di lavoro ogni giorno.

Programma Reality Bites Festival & Sagra della Zuppa 2022

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Giovedì 7 luglio 2022

I Love Concorde

GRANDE SERATA CON I MIGLIORI DJ DELLA STORICA DISCOTECA

Venerdì 8 luglio 2022

NOSTROMO

DANIELE GROFF

Sabato 9 luglio 2022

SVEGLIAGINEVRA

ALIPERTI

Domenica 10 luglio 2022

SAVANA FUNK

PEARZ

Giovedì 14 luglio 2022

Serata Massigiana

CABARET E MUSICA DEI MASSIGIANI ALLO SBARAGLIO!

Venerdì 15 luglio 2022

POST NEBBIA

ALEX FERNET

Sabato 16 luglio 2022

ERIO

MARTA TENAGLIA

Domenica 17 luglio 2022

MOBRICI

BONTON

SAGRA della ZUPPA 2022

51° edizione - Piazza 23 agosto - Massarella – Fucecchio – Firenze

Info Faceboook Antica Contrada Massarella

Gruppo Spontaneo d’Iniziativa – Contrada Massarella

Piazza Sette Martiri 3 – 50054 Massarella - Fucecchio (FI)

Iscrizione Trib. Firenze n° 1650/319