Monterappoli, incendio in una vallata: a fuoco sterpaglie e bosco

I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio a Monterappoli per un incendio. Vicino a via Maremmana, in una vallata all'ingresso della frazione empolese, ha preso fuoco una zona di sterpaglie, oltre a una leggera parte di bosco. Oltre ai pompieri empolesi sono giunti sul posto i carabinieri forestali, la Vab e la Racchetta. Si parla di ettari di terreno in fiamme, non è ancora stata quantificata l'estensione. Nessuna abitazione o persona è rimasta coinvolta. L'intervento è in corso e durerà anche per la serata.