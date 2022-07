Oliveta in fiamme a Vicopisano, 3 elicotteri proteggono le case

Un incendio è divampato intorno a mezzogiorno, di oggi mercoledì 6 luglio, in un oliveto, in prossimità di alcune abitazioni in località San Jacopo, nel Comune di Vicopisano. Le fiamme si sono rapidamente allargate alla vegetazione riarsa dalla siccità, risalendo la collina e andando ad interessare porzioni di bosco e altre olivete. Immediato l'intervento del sistema regionale antincendio con 11 squadre di volontariato e operai forestali inviate sul posto. Un direttore delle operazioni coordina sul posto le operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche 3 elicotteri a protezione delle abitazioni e per evitare che il fuoco raggiungesse le vaste pinete a monte dell'incendio.

La situazione è ancora in evoluzione e non si esclude l'invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a supporto per il rifornimento dei mezzi e a presidio delle abitazioni.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa