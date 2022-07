Incidente in bici per un bimbo di 8 anni a San Miniato, trasferito al Meyer

Nello scontro tra biciclette un bimbo di 8 anni è rimasto ferito nei pressi dell'impianto di Casa Bonello in via Cavane, tra Catena e Ponte a Egola, nel pomeriggio di ieri. Il giovane, mentre era in allenamento al velodromo, si è fatto male a braccia e gambe attorno alle 19.30. Sul posto due ambulanze della Pubblica assistenza di Fucecchio e Santa Croce. Il piccolo è stato trasferito prima all'ospedale San Giuseppe in codice rosso, poi in nottata al Meyer di Firenze per le cure più appropriate. Il ferito indossava il casco al momento dell'impatto.