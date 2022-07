Incidente stradale mortale sulla variante di San Pierino a Fucecchio

Incidente stradale mortale quest'oggi attorno alle 16 sulla variante che collega San Pierino con la rotatoria per Pieve a Ripoli a Fucecchio. Pare che a rimanere coinvolti siano stati un'auto e un tir. L'impatto è stato frontale e per il conducente dell'auto, un uomo di 63 anni, non ci sarebbe stata speranza.

Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni oltre a un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Inviata anche l'autogru dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest.

All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco gli occupanti dei veicoli coinvolti nell'incidente erano già presi stati in carico dal personale del 118.

La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico. Da chiarire la dinamica dei fatti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO