Nuova direttrice per l'Irsoo di Vinci, è Laura Boccardo

L’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI), storica scuola di ottica e optometria tra le più prestigiose del Paese, avrà una nuova Direzione a partire dal 1° settembre. Laura Boccardo, già nel corpo docenti dell’Istituto, succederà ad Alessandro Fossetti che ha guidato con successo la Scuola dal 2010. Il cambio di Direzione avviene nel solco della continuità, sia didattica sia strategica. In accordo con il Gruppo, il Professor Fossetti metterà a disposizione la propria esperienza fino alla fine dell’anno per garantire il supporto necessario a Laura Boccardo nei primi mesi del nuovo anno scolastico. Docente dell’Università di Firenze e, dal 2010, dell’IRSOO, Laura Boccardo è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste peer reviewed e di settore. Ha conseguito i diplomi di Ottico e Optometrista presso l’IRSOO, rispettivamente nel 1991 e 1993, laureandosi poi in Ottica e Optometria presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2010. Nel 2018 ha infine conseguito il Master in Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica presso l’Università degli Studi di Padova. L’IRSOO, che dal 2021 è parte di EssilorLuxottica, proseguirà sotto l’impulso della nuova Direzione il suo percorso di eccellenza per sostenere e diffondere ulteriormente la professione di ottico, tra le poche in Italia a vantare un’occupazione lavorativa pressoché prossima al 100%. La formazione è da sempre fulcro della strategia di EssilorLuxottica, perché genera competenze e professionalità, innovazioni e capacità che possono elevare nel tempo la qualità e il livello di servizio del settore dell’ottica. Le attività dell’IRSOO affiancano l’offerta formativa di Leonardo, luogo fisico e virtuale dedicato alla formazione di Gruppo che offre migliaia di contenuti fruibili in modo innovativo. “Sono onorata di ricoprire questo incarico. L’obiettivo, condiviso con EssilorLuxottica e Leonardo, è quello di mantenere alto il prestigio della Scuola e continuare a essere riconosciuti come punto di riferimento per chi desidera ricevere una formazione di eccellenza in questo ambito”, commenta Laura Boccardo, Direttrice dell’IRSOO. “Vogliamo ringraziare Alessandro Fossetti che ha guidato per dodici anni l’Istituto con passione e competenza, svolgendo un lavoro prezioso a livello didattico e per la valorizzazione dell’Istituto come polo di eccellenza riconosciuto a livello nazionale”, aggiungono Alessandra Senici, Head of Leonardo e Matteo Lo Duca, Amministratore Delegato di IRSOO. “Facciamo alla Professoressa Boccardo i migliori auguri di buon lavoro e siamo certi che nel suo nuovo ruolo saprà innovare ulteriormente e sviluppare diverse opportunità per il futuro, in collaborazione con il team di Leonardo.”

Fonte: Ufficio Stampa