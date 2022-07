Lavagne 'visual' donate in tutti i reparti dell'ospedale di Pescia

All’Ospedale di Pescia sono state introdotte le “lavagne visual” (comprensive dei kit) utili agli operatori sanitari per condividere ancora meglio le informazioni dei pazienti ricoverati. Sono state donate dal dottor Marco Buongiorno, medico odontoiatra della Valdinievole, che le ha consegnate al presidio in questi giorni.

Le lavagne visual (visual management), come già accade negli altri ospedali dell’Azienda, potranno supportare ancora meglio i medici e gli infermieri nello scambio delle informazioni che riguardano i pazienti: dal ricovero fino alle dimissioni, potendo schematizzare in maniera grafica il Piano per Ogni Paziente: pratiche e di immediata consultazione sono state collocate in tutti i setting (reparti) del presidio.

“Le informazioni sanitarie relative al percorso assistenziale e di cura dei pazienti ricoverati, vengono già condivise tra gli operatori attraverso la modalità informatica; con il supporto delle lavagne visual tali informazioni saranno rappresentate anche in modo visivo. Ringraziamo il dottor Buongiorno per questa importante donazione che faciliterà ulteriormente la comunicazione”, ha dichiarato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio di Pescia e direttore della rete ospedaliera dell’Ausl Toscana centro.

“L’obiettivo di questi strumenti – ha aggiunto la dottoressa Giuditta Niccolai, referente sanitario dell’Ospedale - è quello di rendere dinamica e tangibile la gestione, a vista, delle informazioni relative allo stato di avanzamento dei processi di cura e le possibili criticità”.

La donazione è stata accolta favorevolmente anche dal personale infermieristico. Alla consegna era presente, per la Direzione Infermieristica, l’Incarico di Funzione Cinzia Orsi, che ha commentato: “i visual management (o Piani Per Ogni Paziente) saranno di notevole supporto per noi infermieri per una migliore cura e assistenza dei nostri malati e soprattutto per garantire all’assistito il percorso più appropriato e personalizzato di presa in carico”.

La direzione sanitaria del presidio, a nome di tutti gli operatori sanitari e della direzione generale, ringrazia quindi sentitamente il dottor Buongiorno.

Fonte: Comune di Pescia