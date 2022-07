Acque comunica che per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, mercoledì 6 luglio, dalle ore 14 alle ore 16.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Vecchia di Pontedera e in tutta Val di Cava.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.