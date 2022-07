Le arie famose della lirica al Galà di Vinci per recuperare il concerto di Capodanno

Le più belle arie delle lirica, le musiche firmate dai più famosi compositori: è il Galà dell'opera italiana, che andrà in scena venerdì 8 luglio (ore 21.15) in piazza Guido Masi a Vinci, nell'ambito del calendario dell'estate vinciana che animerà il borgo toscano fino a settembre con oltre cento eventi.

Nel programma del Galà, iniziativa del Comune di Vinci con la collaborazione di Italian Opera Florence e Orchestra da Camera Fiorentina, ci saranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart Mozart, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Luigi Arditi interpretati da Dominika Zamara (soprano), Laura Andreini (soprano), Barbara Terreni (soprano), Fabrizio Corucci (baritono), su musiche dal vivo eseguite dall'Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da maestro David Boldrini.

L'appuntamento avrebbe dovuto andare in scena il 31 dicembre 2021, per la festa di Capodanno, ma era stato rinviato causa pandemia.

“Siamo contenti di poter finalmente assistere a questo grande evento che riunisce a Vinci talenti della lirica che eseguiranno arie famose, un appuntamento non solo per gli appassionati ma per tutti coloro che amano la musica” afferma Sara Iallorenzi, vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Vinci.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Per informazioni www.comune.vinci.fi.it, www.vinciturismo.com.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa