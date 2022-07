Le stragi nazifasciste in Toscana, seminario in Consiglio regionale

L’Auditorium di palazzo del Pegaso torna a ospitare un corso di formazione per giornalisti, questa volta l’argomento sono Le stragi nazifasciste in Toscana: fonti e strumenti per una corretta comunicazione. L’appuntamento, in Consiglio regionale è per giovedì 7 luglio a partire dalle 10.

Sono previsti i saluti del presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e del sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Ad aprire i lavori, coordinati da Michele Morabito direttore del Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, Isabella Insolvibile, storica della Fondazione Museo della Shoah di Roma.

Sono previsti gli interventi di Gianluca Fulvetti e Fabio Dei rispettivamente professore di Storia contemporanea e antropologo culturale dell’Università di Pisa. A concludere i lavori Carlo Gentile, professore dell’Università di Colonia.

Il corso è promosso dal Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana e con il Gruppo Stampa Versilia, ed è dedicato ai giornalisti con l’obiettivo di aiutarli a reperire le giuste fonti quando si trattano argomenti relativi alla Seconda guerra mondiale e al periodo storico afferente alla storia delle stragi contro i civili in Toscana.

L’accesso all’iniziativa è gratuito e contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Le prenotazioni per la partecipazione al corso sono disponibili sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale