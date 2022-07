Lorena La Spina alla guida della Polizia Postale Toscana, il benvenuto della Questura

Ieri, martedì 5 luglio, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha ricevuto, per i saluti di benvenuto a Firenze, la Dott.ssa Lorena La Spina.

La Spina è destinata ad assumere la dirigenza del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana, attualmente guidato dalla Dott.ssa Alessandra Belardini la quale dopo l'estate lascerà l'incarico per ricoprire quello di Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Emilia Romagna.

I migliori auguri di benvenuto alla Dott.ssa La Spina.

Fonte: Questura di Firenze