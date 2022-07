'Musei d'estate', i libri diventano protagonisti

Dopo la prima tappa della rassegna "Una sera al museo", dedicata alle 'Mani che lavorano' e ospitata al Museo del Vetro, il cartellone "Musei d'estate" prosegue con nuovi appuntamenti da non perdere in calendario per tutto il mese di luglio 2022. Nella serata di domani, giovedì 7 luglio, prenderà il via "Gli occhi, la bocca. Quattro serate di parole nei musei empolesi", realizzato dal Comune di Empoli con la collaborazione de La San Paolo* Libri & Persone. A partire dalle 21.30, il Museo Civico di Paleontologia accoglierà Ginsberg e il mammut, con la libraia-attrice Chiara Argelli pronta a dare voce ad Allen Ginsberg.



Le altre 'serate di parole nei musei empolesi' si terranno, sempre a partire dalle 21.30, martedì 12 luglio nel chiostro del Museo della Collegiata con 'Pierrot lunaire - Davoli, Del Sarto, Pelliti. Tre poeti in un plenilunio d'estate', giovedì 21 luglio alla Casa del Pontormo con 'Altre maniere', ovvero Ezio Sinigaglia presenta il dittico di romanzi Fifty-Fifty (Terrarossa edizioni) e martedì 26 luglio al Museo del Vetro con 'Firenze rivista' e Martino Baldi, Diego Bertelli e Alessandro Raveggi a presentare la rivista The Florenze Review (Casa editrice Le lettere).



Per informazioni, è possibile cliccare su www.empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa