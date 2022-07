Nido gratis ad Altopascio per i mesi di maggio, giugno e luglio 2022. È la manovra dell’amministrazione D’Ambrosio per sostenere le famiglie che hanno i propri figli iscritti al nido comunale “Primo Volo” di Spianate. Un intervento, sostenuto grazie ai fondi del sistema integrato 0-6 anni, che va ad alleggerire i cittadini altopascesi dal pagamento delle rette di tre mensilità: Altopascio si conferma quindi accanto alle famiglie, pretendendo il rimborso integrale della cifra sostenuta da ogni nucleo familiare. Un intervento che si inserisce nella visione generale dell’amministrazione comunale di rendere particolarmente sostenibili e vantaggiosi gli importi delle rette dell’asilo nido, più basse del 20 per cento rispetto alla media regionale.

“Riusciamo a intervenire concretamente a sostegno delle famiglie - commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore alle politiche educative, Valentina Bernardini - grazie alle scelte di questi anni e al fondo nazionale del sistema integrato 0-6 anni che ha destinato ad Altopascio 200mila euro da dividere in diverse annualità fino al 2024. L’impegno per sostenere le famiglie è uno dei nostri punti di forza. Sappiamo che il periodo che stiamo vivendo ormai da tempo non è facile per nessuno: prima la pandemia e la crisi economica, adesso la crisi energetica e l’aumento esponenziale dei costi delle bollette. Dobbiamo mettere in campo tutte le forze di cui siamo capaci per sostenere i nostri concittadini, le famiglie, le aziende e le imprese per dare la possibilità a tutto il territorio di crescere. Per quanto riguarda l’aspetto della prima infanzia, Altopascio si conferma ancora una volta in testa alla classifica toscana: siamo tra i Comuni con le rette più basse e grazie a questo ulteriore fondo possiamo consentire alle famiglie di vedersi rimborsate integralmente tre mensilità. Un contributo, inoltre, è arrivato anche al nido domiciliare “Le ciliegine” che adotterà ulteriori interventi per le famiglie iscritte. Un aiuto concreto che, sommato ai tanti altri bandi che abbiamo emesso in questi giorni - quello per l’affitto, le riduzioni per la Tari e il fondo anti-crisi contro il caro-bollette - può davvero fare la differenza”.

“A proposito di asilo nido - concludono - esiste un aspetto legato alle liste d’attesa. Per questo motivo abbiamo preparato un progetto di fattibilità per realizzare un nuovo asilo nido: stiamo aspettando lo scorrimento della graduatoria regionale per il finanziamento. Questa è a tutti gli effetti una delle priorità del nostro territorio, così come lo sono gli altri interventi sulle scuole: vanno recuperati tanti fondi per adeguare le strutture e offrire nuovi servizi e va recuperato, in poco tempo, un gap molto grande eredità dei decenni passati: ce la stiamo mettendo tutta”.