Omicidio di Duccio Dini, rinviato il processo

Ci sono novità per il caso dell'omicidio di Duccio Dini, il 29enne che perse la vita nel giugno 2018. Il processo è stato rinviato al 12 ottobre.

La Suprema corte ha rinviato il processo per K.Amet, per R.Amet, per R.Mustafà, per D.Mustafà e per A.Mustafà (per cui la condanna inizialmente era a 25 anni), oltre che per Emin Gani e Kole Amet (condannati a 7 anni). Tutti erano accusati di omicidio volontario con dolo eventuale e tentato omicidio di un cittadino rom, obiettivo dell'inseguimento.

Il 10 giugno 2018 Duccio Dini era in sella alla sua moto a un semaforo all'Isolotto in via Canova quando alcuni nomadi lo colpirono e lo uccisero. Era infatti in corso un inseguimento stradale per rivalità tra clan.