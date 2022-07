Pistoia Blues Festival, treni dedicati per i grandi concerti

Viaggiando sui treni regionali della Toscana, i tanti amanti della musica live potranno lasciare l’auto a casa e prendere parte, in modo più sostenibile e confortevole, ai concerti di Elisa il 10 luglio, Simple Minds il 15 luglio e Paolo Nutini il 16 luglio, che si terranno dalle 21 in piazza del Duomo, a soli dieci minuti a piedi dalla stazione.

Dopo il concerto, sarà possibile prendere il treno dalla stazione di Pistoia verso Firenze Santa Maria Novella all’una di notte. Fermate intermedie: Montale Agliana, Prato Borgonuovo, Prato P. Serraglio, Prato centrale, Calenzano, Pratignone, Il Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello, Firenze Rifredi, Firenze Santa Maria Novella.

Oltre ai concerti del Pistoia Blues Festival, a partire da sabato 9 fino a venerdì 15 luglio, Pistoia accoglie anche il tradizionale mercatino dedicato all’artigianato, all’abbigliamento etnico, al modernariato, al vintage e al collezionismo.

I banchi saranno presenti in via Cavour, via Buozzi e via piazza Gavinana, a due passi da piazza del Duomo, dalle 16 di sabato 9 luglio. Poi, da domenica 10 a martedì 12 luglio saranno aperti dalle ore 10 alla mezzanotte. Ancora, mercoledì 13 luglio dalle 16 alle 24; giovedì 14 e venerdì 15 luglio dalle 10 alle 24. Lo stacco del mercoledì mattina consentirà il regolare svolgimento del mercato settimanale.

Chi arriverà in città nel pomeriggio potrà visitare la città, entrare nella Cattedrale di San Zeno dalla Porta Santa aperta ancora fino al prossimo 25 luglio e recarsi ai Musei Civici (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) che sono aperti da martedì a venerdì dalle ore 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 11 alle 19. Chiuso il lunedì.

Modifiche alla viabilità

Chi deciderà di arrivare a Pistoia con il proprio mezzo, dovrà tenere conto di alcune modifiche alla viabilità in programma da venerdì 8 in via Cavour (nel tratto da piazza San Leone a via Roma), via Cino da Pistoia e via Curtatone e Montanara (nel tratto tra via della Madonna e via Verdi), per permettere il posizionamento dei banchi degli alimentaristi.

Nello specifico, da venerdì 8 a domenica 10 luglio e dal 12 al 16 luglio, dalle 17 alle 1.30 del giorno successivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti. In via Cavour (nel tratto tra piazza San Leone e via Roma) e in via Cino da Pistoia saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione. In via Curtatone e Montanara (nel tratto tra via della Madonna e via Verdi) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quello a servizio dell'invalido titolare di un posto riservato. In via della Madonna (nel tratto tra via dell'Ospizio e via Buozzi), divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli e conseguente deviazione da via V. Vitoni e via dell'Ospizio.

Lungo tutto il tratto oggetto di occupazione dei banchi, sarà consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza lasciando libera una apposita corsia di transito.

