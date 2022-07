Rapina con aggressione nel centro storico di Prato, un arresto

Durante la notte ha rapinato un uomo in centro storico a Prato, aggredendolo con pugni e testate. È quanto emerso da un'indagine lampo dei carabinieri di Prato che ha portato all'arresto di un uomo, 33enne ivoriano, per il reato di rapina.

I militari sono intervenuti su segnalazione di un cittadino, che avvertiva di aver visto vicino ad un locale di piazza Mercatale, un uomo percuotere un altro soggetto. Tempestivo l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato e bloccato il 33enne nella zona. Quella che era stata segnalata come una lite, come accertato dalle indagini, era stata un'aggressione con la quale il 33enne aveva rapinato un 38enne, marocchino, portandogli via dopo averlo picchiato due orologi e un bracciale dal valore complessivo di circa 400 euro.

Arrestato, l'uomo è stato trattenuto in caserma fino al processo che sarà celebrato domani con rito direttissimo. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita.