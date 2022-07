Rotatoria alle Vedute, progettazione da 25mila euro

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Palazzo Medici Riccardi Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta del Consigliere delegato alla Viabilità di zona Giacomo Cucini, lo schema di accordo di programma tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Fucecchio per la definizione dei rapporti inerenti la progettazione della rotatoria in località 'Vedute', in corrispondenza dell'intersenzione tra Sp 15 'Lucchese Romana'.

Lo schema di Accordo, ha spiegato Cucini, definisce gli impegni tra le parti in ordine alle attività necessarie per la progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, definitiva edesecutiva dell'intervento.

In particolare l'attività di progettazione sarà svolta da personale interno alla Città Metropolitana di Firenze, eccettuati alcuni servizi accessori da affidare esternamente, quali indagini e studi specialistici, il cui costo, stimato in 25.000 euro è a carico del Comune di Fucecchio.

Come noto, la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Fucecchio hanno individuato tra gli interventi necessari, la progettazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la Sp 15 "Lucchese Romana", la Sp 60 "Pesciatina", Sp 61 "Poggio Adorno".

L'intervento ha l'obiettivo di eliminare le intersezioni a T esistenti che verranno sostituite da una nuova "rotatoria" su cui si attesteranno la Sp 15, la Sp 60 e la Sp 61 appartenenti al demanio stradale della Città Metropolitana di Firenze.