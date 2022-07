Ai presepisti in viaggio a Lourdes dalla Valdinievole una pergamena da Cerreto Guidi

Sauro Innocenti e la moglie Carla Bianchini di Chiesina Uzzanese erano tra gli invitati al Convegno nazionale “ L’Italia dei Presepi e delle Tradizioni: un’esperienza turistica” svoltosi nei giorni scorsi nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi.

Il Sindaco Simona Rossetti che è anche presidente dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi, ha voluto ufficialmente riconoscere con la consegna di una pergamena, l’importanza del viaggio che Sauro (82 anni) e Carla (78 anni), hanno compiuto nel maggio scorso a Lourdes, a bordo di un’Ape, dopo oltre 1200 km.

In Francia la coppia ha portato il grande cero alto 2 metri e del peso di circa 2 quintali che, realizzato da Sauro, era stato acceso per la prima volta il 9 aprile a Cerreto Guidi, in occasione della grande Marcia “CuciAmo la Pace”, organizzata dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi.

“L’Amministrazione comunale, insieme all’Associazione Nazionale Città dei Presepi- ha sottolineato Simona Rossetti- ha voluto così esprimere a Sauro e a Carla, un sentito ringraziamento per il bellissimo gesto che li ha portati prima a Cerreto Guidi e poi a Lourdes, compiendo un viaggio lungo ed impegnativo, ma ricco di valori e di significati”.