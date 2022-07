Sbarca in Italia e arriva in Toscana: 17enne tunisino chiede aiuto alla polizia

Arrivato in Toscana con mezzi di fortuna, ha cercato aiuto dalla polizia. Ieri mattina, intorno alle 12.30, un minorenne tunisino di 17 anni si è presentato al corpo di guardia della Questura di Pisa. Il giovanissimo avrebbe raccontato agli agenti, in francese, di essere arrivato in Sicilia circa due settimane fa attraversando il mare a bordo di un gommone, di essere poi giunto a Pisa e di non avere alcun sostentamento o posto dove andare.

La polizia, dopo aver provveduto a far mangiare e bere il 17enne, lo ha fatto visitare da un medico. Infine il ragazzo è stato affidato ad un centro per minori del territorio, avvisando come da procedura, il Tribunale per i minorenni di Firenze.