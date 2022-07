Nuova scuola di Pontorme, consegna dei lavori per l'apertura a gennaio 2024

Dopo il centro ‘Zero Sei’ e la scuola ‘Pascoli’, insieme alla scuola di Marcignana ‘Dante Alighieri’, quella di Pontorme, la nuova ‘Carrucci’ sarà la quarta scuola costruita dal nulla, ex novo, da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi 7 anni. La realizzazione della nuova scuola primaria di Pontorme è pronta a prendere il via. Domani, giovedì 7 luglio 2022, è prevista la consegna dei lavori che segnerà di fatto l'apertura dell'atteso cantiere di via Liguria.

Nei giorni scorsi, gli uffici competenti hanno individuato il gruppo di direzione lavori, dando gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, direttore operativo strutture, direttore operativo impianti e per quanto concerne la direzione dei lavori. Si tratta di passaggi propedeutici al via alle opere.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è compiere gli interventi di scavo prima dell'avvio del nuovo anno scolastico così da limitare al massimo i disagi per gli studenti della scuola secondaria di primo grado Vanghetti, adiacente la struttura che nascerà: la scuola che sorgerà in via Liguria farà parte del plesso scolastico della 'Vanghetti'. L'auspicio del Comune è di completare il cantiere entro fine 2023, così da aprire il plesso alle classi nel gennaio 2024.

I lavori sono stati aggiudicati al costituendo RTI capogruppo mandataria Felco Costruzioni Generali Srl.

Inizialmente l’investimento preventivato ammontava a 4.900.000 euro, come da progetto definitivo, poi l'importo complessivo dell'opera è salito a 5.350.000 euro. Nel novembre 2021, infatti, anche alla luce delle richieste arrivate dal corpo docenti e dall'istituto comprensivo Empoli est, la giunta comunale ha deciso di inserire nella progettazione nuovi elementi in grado di rendere più funzionale la scuola con l'inserimento di un locale adibito ad archivio e di altre piccole modifiche come una scala esterna sul lato ovest. Inoltre, nella scuola sarà realizzata una grande palestra molto funzionale che potrà ospitare varie attività sportive.

"Finalmente siamo pronti a dare il via ad una delle opere che considero più importanti di questi anni di lavoro dell’amministrazione – ha affermato la sindaca di Empoli, Brenda Barnini -. L’investimento sulla scuola primaria di Pontorme è uno dei più grandi mai realizzati dal Comune di Empoli ed è interamente sostenuto con risorse proprie del bilancio del Comune. La scuola per noi è una priorità assoluta e dispiace invece constatare che le decisioni dello stato e dell’ufficio scolastico regionale vadano in direzione opposta, la chiusura dei plessi della scuola dell’infanzia Fontanella e di Avane è una grande sconfitta che ci amareggia. Noi continuiamo invece in modo convinto a investire su tutti i plessi scolastici presenti nella nostra città e nelle nostre frazioni che sono più di 30 perché la scuola è presidio di cittadinanza e inclusione e tutti dovremmo impegnarci di più per farne la vera priorità delle istituzioni".