Tramvia Fortezza-San Marco, prima riunione del coordinamento

Con l’imminente avvio dei lavori della linea tranviaria Fortezza-San Marco questa mattina si è tenuta la prima riunione ufficiale del coordinamento dei cantieri alla presenza tra gli altri dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, del presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni, dei tecnici del Comune e delle ditte. Sono state esaminate le prime richieste delle ordinanze relative all’avvio dei lavori della cosiddetta “fase 0” della durata di 45 giorni. Le aree interessate dagli interventi relativi ai sottoservizi sono piazza San Marco (lato Basilica), piazza della Libertà (area fronte Parterre e via Madonna della Tosse; area parcheggio lato via Lorenzo il Magnifico), viale Lavagnini (controviale e una corsia lato centro). A queste si aggiungono le asfaltature di via Pier Capponi, via Fra’ Bartolommeo, via Leonardo Da Vinci e via Lorenzo il Magnifico; e il rifacimento di viale Milton (carreggiata e marciapiedi lato Mugnone). Prossimo appuntamento martedì per la firma delle prime delle ordinanze per iniziare i lavori la settimana successiva. In quella sede saranno esaminate anche eventuali ulteriori richieste di ordinanze arrivate agli uffici.