Ubriaco e con una ferita alla testa, la polizia lo rintraccia e lo fa soccorrere

Intervento dei soccorsi e della polizia questa notte a Pisa, per la segnalazione di un uomo a terra in stato di incoscienza in viale Delle Cascine. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con medico a bordo, che ha riferito alla polizia che la persona soccorsa al loro arrivo si sarebbe improvvisamente ripresa allontanandosi e rifiutando le cure mediche.

Il soggetto è stato comunque rintracciato dai poliziotti, per verificare che non fosse avvenuto qualche reato a suo danno. L'uomo, identificato in un 70enne residente in zona, è stato trovato dagli agenti visibilmente ubriaco e con una vistosa ferita alla testa che, a suo dire, si sarebbe provocato cadendo a terra a causa dello stato di ebbrezza. Il 70enne è stato medicato sul posto dai sanitari, fatti intervenire dalla pattuglia della polizia, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.