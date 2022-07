Un Canestro per la donazione, dallo Sporkenz Colle la donazione a Campostaggia

“Canestro per la donazione”, i giocatori dello Sporkenz Colle al centro trasfusionale di Campostaggia.



“È stata un’idea maturata durante l’inverno, - dice il capitano dell’Asd Sporkenz Valerio Peruzzi, - in quanto avevo scoperto che molti miei compagni di squadra non donavano il sangue. Grazie all’Associazione donatori di sangue di Colle Val d’Elsa, abbiamo deciso di partire con questa iniziativa per sensibilizzare i giovani. È un modo per portare avanti i nostri valori di squadra, che si basano sul concetto di aiuto reciproco. Lo sport è anche questo, si gioca anche fuori dal campo”.



“Questo è un bellissimo progetto ed è una grande soddisfazione trovarci qui, - sono le parole di Anna Salvetti dell’Associazione donatori di sangue di Colle Val d’Elsa. - Questa iniziativa era stata presentata il 2 di aprile scorso al palazzetto di La Badia. Trovarsi d’estate, con dei ragazzi giovani, impegnati nello sport, e quindi nella vita sociale di Colle, è una grande gioia”.



“È una bella iniziativa, perché porta un’ondata di gioventù nel centro trasfusionale. - dichiara l dottoressa Antonietta Fulminis, dirigente medico del centro trasfusionale di Campostaggia. - Spero che la presenza di questi giovani atleti possa ispirare altri coetanei. Ben vengano giornate di questo tipo per invogliare i ragazzi a donare”.

Fonte: Ufficio stampa