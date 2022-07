Aggredito da sconosciuti nella notte a Firenze, soccorso 35enne: indagini in corso

Questa notte a Firenze nei pressi di un'area dismessa della vecchia stazione Leopolda, un uomo vittima di aggressione è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto, in piazza Zoli, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze.

L'uomo, un cittadino nordafricano 35enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Careggi dove si trova tuttora ricoverato per le lesioni subite dall'aggressione, da parte di sconosciuti. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Stazione Santa Maria Novella per ricostruire la vicenda.