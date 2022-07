Altopascio si trasforma nel Grande Gatsby: cresce l'attesa per Stefano Massini

ltopascio si tinge dei colori del teatro: nel secondo weekend del Luglio Altopascese arriva la serata anni Venti dedicata al Grande Gatsby, lo spettacolo-degustazione del festival Utopia del Buongusto e, soprattutto, il vincitore del Tony Award, Stefano Massini, con “L’alfabeto delle emozioni”.



Venerdì 8 luglio, dalle 19, il centro di Altopascio ospiterà cene, aperitivi, street food e i negozi saranno aperti per una serata dall’atmosfera retrò. Dalle 21, infatti, al via “Il Grande Gatsby”, la serata dedicata ai Ruggenti Anni Venti con un vero e proprio casinò in stile, solo a scopo di animazione, attori, musica, ballerini swing, degustazioni di sigari, grappe e cioccolato e un contest fotografico che mette in palio 500 euro da spendere negli esercizi aderenti. La serata è curata dal Centro Commerciale Naturale di Altopascio.



Il giorno successivo, sabato 9 luglio, alle 21.30 in piazza Ricasoli, appuntamento con “Tutto da sola”, di e con Anna Meacci. Uno spettacolo ironico e divertente, inserito nell’ambito del Festival Utopia del Buongusto, arricchito da una speciale degustazione.



Domenica 10, grande attesa per lo show di Stefano Massini, organizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Alle 21.15 in piazza Ricasoli, Massini racconterà “L’alfabeto delle emozioni”: un susseguirsi di storie che partono proprio dall’alfabeto immaginario dei sentimenti - P come paura, F come Felicità, M come malinconia - alla scoperta di noi stessi e degli altri. Stefano Massini, scrittore e drammaturgo fiorentino, è tra i pochi italiani ad aver vinto il Tony Awards, prestigioso premio statunitense per il teatro. Il meritato riconoscimento è arrivato per il testo teatrale “Lehman Trilogy”. I biglietti (costo 5 euro) possono essere acquistati in prevendita nei tre giorni precedenti lo spettacolo al Teatro Giacomo Puccini e la sera stessa in piazza Ricasoli. Per eventuali informazioni: 0583.216280 oppure 0583.216701.



Lunedì 11 luglio, invece, arriva la musica del Francigena International Arts Festival: alle 21.15 in piazza Ricasoli, il maestro Alexander Hintchev si esibirà nel recital pianistico “Romanticismo e impressionismo”, con musiche di Schumann, Chopin, Debussy e Ravel.



Tutto il programma del Luglio Altopascese è consultabile sul sito: ioscelgoaltopascio.it

