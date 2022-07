Andrea Scali resta all'Abc Solettificio Manetti: "Uniti per inseguire traguardi importanti"

Dopo la conferma di Alessandro Pucci, l’Abc Soletticio Manetti cala un altro asso nella manica: Andrea Scali. Alla sua quarta stagione in gialloblu, l’ala empolese ha deciso di proseguire l’avventura in maglia Abc mettendo nuovamente le proprie doti fisiche e tecniche al servizio del sodalizio castellano. Un giocatore che, dentro l’area, ha sempre fatto il bello ed il cattivo tempo e che si conferma un pilastro fondamentale per il nuovo corso targato Walter Angiolini.

"Dopo un’altra stagione chiusa in semifinale playoff, e dopo aver salutato Gianni Terrosi, per me un vero e proprio fratello maggiore, e grandi amici come Paolo Betti, Samuele Manetti e Giuliano Delli Carri, ho pensato a quale sarebbe stata la decisione migliore per il prossimo anno – spiega Andrea -. Ma dopo aver parlato con la società ho capito immediatamente che cosa fare: restare in gialloblu. Ci aspetta una stagione ricca di nuovi stimoli ma mossa dagli stessi obiettivi di sempre, ovvero condurre un campionato ambizioso insieme ad un gruppo di amici. L’impatto con coach Angiolini è stato molto positivo – prosegue -, lo spirito e la determinazione resteranno gli stessi degli anni scorsi, consapevoli che dovremo sbatterci fin da subito per creare nuove dinamiche e nuovi meccanismi di squadra, ma credo che questo non sarà un problema viste le qualità tecniche ed umane dei miei compagni e dello staff. Ovviamente – conclude – ci auguriamo di condurre una stagione ricca di soddisfazioni, sia per noi che per il pubblico castellano, il cui supporto sarà fondamentale. Il sostegno che i tifosi ci hanno regalato in semifinale è proprio ciò da cui vogliamo ripartire per inseguire tutti insieme traguardi importanti".

Ala classe ’94, cresciuto nelle giovanili dell’Use Basket, nella stagione 2013/2014 è approdato in serie C alla Pallacanestro Empoli, dove ha iniziato a farsi le ossa nel mondo senior prima di tornare all’Use, stavolta in pianta stabile in serie B, nelle tre stagioni successive. Nel 2017/2018 una nuova parentesi in C Gold alla Pallacanestro Empoli, per poi passare all’Olimpia Legnaia l’anno successivo dove è stato tra i protagonisti del raggiungimento dei playoff. Fino all’estate 2019, e al suo arrivo in maglia Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa