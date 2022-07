Aree giochi e giardini, piano di manutenzione a Carmignano

L’Amminstrazione Comunale di Carmignano ha approvato il piano di manutenzione e di adeguamento alle nuove normative dei giochi presenti in alcune aree verdi pubbliche del Territorio

Il Comune di Carmignano si impegna da sempre nel garantire ai propri cittadini il mantenimento delle aree verdi del Territorio e non solo: parola d’ordine delle opere di manutenzione straordinaria per l’anno 2022 è inclusività, rendendo possibile anche ai bambini con disabilità fruire delle aree al pari dei propri compagni.

A seguito del sopralluogo sul Territorio, le opere di manutenzione e di adeguamento saranno realizzate nelle aree verdi di via Redi a Carmignano, via Casorati a Seano ed il giardino A. Palloni sempre a Seano.

L’Amministrazione del Comune di Carmignano ha approvato il piano di intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti di altalene, scivoli e multigiochi, panchine e tavoli da picnic presenti nelle aree verdi pubbliche presenti sul Territorio, allo scopo di garantirne la perfetta efficienza e l’uso in sicurezza.

Le opere di manutenzione, che partiranno dal 18 Luglio 2022, consisteranno nella carteggiatura e verniciatura delle parti in legno, riparazioni varie con eventuale installazione di pezzi di ricambio e controllo della stabilità delle strutture, valutando eventualmente anche la completa sostituzione di quei giochi ed arredi non più idonei all’uso e non in linea con le nuove normative vigenti. L’importo complessivo stimato, messo a disposizione per la realizzazione di tali opere è di 30 719,60 euro.

Oltre alla manutenzione ordinaria, nell’area verde di via Casorati verrà rimosso il gioco multiplo con lo scivolo elicoidale, sostituendola con una struttura inclusiva composta da pedane di salita e discesa, scivolo, pannelli attività e adatta a bambini con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, all’insegna della socializzazione e la fruibilità dell’area a verde stessa.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa