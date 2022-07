Campus Internazionale di Pianoforte: una settimana di lezioni sulla montagna pistoiese

L'Associazione C.F.M. Centro di Formazione Musicale di Pistoia, attiva da molti anni sul territorio pistoiese nel campo della didattica e della diffusione musicale, organizza per l'estate 2022 il XII Campus Estivo di Pianoforte con il Patrocinio del Comune di Abetone - Cutigliano.

Il Corso, realizzato presso il Comune di Cutigliano sulla montagna pistoiese, è convenzionato con il Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena e prevederà oltre alle lezioni frontali ed individuali quotidiane momenti di attività orchestrale e di musica d'insieme finalizzati a pubbliche esecuzioni.

I docenti di pianoforte saranno Sabrina Bessi, di Firenze e direttrice Artistica dell’Associazione Culturale SilVer di Empoli insegnante presso l’Accademia Pianistica SilVer di Empoli e Alessio Cioni, empolese presidente dell’Orchestra d’Archi Ferruccio Benvenuto Busoni e docente di pianoforte dell'Accademia pianistica internazionale SilVer di Empoli.

I Corsisti saranno alloggiati presso la Pensione Roma, situata a Cutigliano, con trattamento di "pensione completa".

Le lezioni quotidiane ed individuali si svolgeranno dal 25 al 31 Luglio 2022: ai Corsi potranno iscriversi allievi di qualsiasi nazionalità ed età. La mattina del 25 Luglio sarà dedicata all'accoglienza dei partecipanti,all'assegnazione delle camere e delle stanze per poter studiare e all'incontro con i Docenti nel corso del quale sarà redatto il calendario delle singole lezioni secondo il piano di studio appositamente predisposto dai docenti per ogni singolo allievo: per la partecipazione al Corso sarà accettato sia un programma solistico e sia un programma per pianoforte e orchestra.

Alle ore 15 dello stesso giorno 25 Luglio inizieranno le lezioni. Le attività dei Corsi prevederanno lezioni individuali con repertorio proposto dagli studenti in relazione alla singola preparazione e finalizzate all'esecuzione in Concerto Finale pubblico in data 30 Luglio: in occasione di tale Concerto si esibiranno tutti i partecipanti al Corso ed avverrà la consegna dei Diplomi d'onore.

Tutti i partecipanti al XII Campus Internazionale di Pianoforte saranno invitati a settembre, ottobre e novembre 2022 in occasione del III Festival Internazionale Ferruccio Benvenuto Busoni: in tale occasione a tutti i corsisti saranno riservati concerti solistici e con l'orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.

Nella quota di partecipazione sono compresi il Corso individuale e l'alloggio con "pensione completa" presso la Pensione Roma dal 25 al 31 Luglio.

Per informazioni e per ricevere il bando completo con scheda di iscrizione: C.F.M. Centro di Formazione Musicale www.cfmscuoladimusica.com

