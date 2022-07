Diritti dei minori stranieri: al Sant’Anna di Pisa conferenza finale del Modulo Jean Monnet Mars 

Le numerose sfide, emergenti e protratte, sul rispetto dei diritti dei minori stranieri, in particolare per temi come il cambiamento climatico, l’integrazione e la loro condizione ai confini esterni dell’Unione Europea, sono al centro della conferenza che rappresenta l’evento conclusivo del Modulo Jean Monnet Mars (acronimo di Migration, Asylum and the Rights of Minors, 2019-2022) coordinato da Francesca Biondi Dal Monte, docente di diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna. La conferenza si tiene lunedì 11 luglio, con inizio alle ore 9.30, presso l’aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna. “Il progetto Mars aveva come obiettivo sviluppare e diffondere una conoscenza approfondita sui diritti dei minori stranieri attraverso diversi tipi di attività didattiche ed eventi formativi, sia per studentesse e studenti sia per professioniste e professionisti”, sottolinea la coordinatrice Francesca Biondi Dal Monte, nell'annunciare questo evento.

Tra i momenti salienti della prima sessione della conferenza figurano gli interventi di Steve Peers (University of Essex), Ledi Bianku (University of Strasbourg) e Helen Stalford (University of Liverpool) che si soffermano, rispettivamente, sul tema dei diritti dei minori stranieri nel “Nuovo Patto su Migrazione e Asilo”, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la vulnerabilità dei minori alla pandemia da Covid-19. Durante la seconda sessione sono da segnalare gli interventi di Veronica Federico (Università di Firenze), Michela Lonardi (Save the Children) e Susan F. Martin (Georgetown University), per approfondire le sfide connesse all’integrazione dei minori stranieri e l’impatto del cambiamento climatico sul rispetto dei loro diritti fondamentali.

Registrazione obbligatoria inviando email a Francesca Biondi Dal Monte, al seguente indirizzo: francesca.biondi@santannapisa.it .

Programma dettagliato disponibile al seguente link: https://bit.ly/3OZBZGa.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna