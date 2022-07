Enel rinnova la cabina 'Porponi' a Capraia e Limite

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che mercoledì 13 luglio eseguirà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Capraia e Limite, con particolare riferimento alla cabina denominata “Porponi”, che fornisce alimentazione elettrica alla località omonima.

Si tratta di un’attività tecnica importante e urgente per la sostituzione della componentistica interna all’impianto, che risulta in parte danneggiata e che sarà rinnovata attraverso l’installazione di innovative apparecchiature automatizzate, con riferimento specifico a due sezionatori motorizzati, per garantire continuità del servizio elettrico grazie al completamento dell’automatizzazione della cabina. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nella porzione di territorio interessata.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 13 luglio, a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo di utenze comprese tra via Castra, via Vicinale Pulignano, via Pietramarina, via Palandri, via Conio, via Montalbano (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Fonte: Enel Italia - ufficio stampa