Feriti mentre sedavano una rissa, Cgil: "Solidarietà ai due agenti della provinciale"

Lunedì scorso due agenti della Polizia provinciale in servizio a Portoferraio sono rimasti pesantemente contusi dopo aver cercato di sedare una rissa scoppiata in prossimità di un locale pubblico. I due agenti in quel momento si trovavano in servizio e visto quanto stava avvenendo sono intervenuti per cercare di riportare la calma. Nel tentativo di dividere le varie persone coinvolte i due agenti hanno ricevuto pesanti colpi per cui, una volta sedata la rissa, sono stati costretti a recarsi al Pronto soccorso. Al primo agente è stata disposta una prognosi di 10 giorni. Per il secondo la prognosi iniziale è stata di 2 giorni ma poi i medici hanno ritenuto opportuno prolungargli il periodo di riposo.

"Fatti spiacevoli del genere – anche se ovviamente messi in conto da tutti coloro che si occupano di garantire l'ordine pubblico - non dovrebbero mai accadere. Siamo però costretti ad evidenziare che fatti del genere stanno accadendo sempre più spesso. La preoccupazione è che quanto avvenuto nei giorni scorsi possa accadere nuovamente. Riuscire a garantire l'ordine pubblico non è mai un compito semplice, soprattutto in un periodo così delicato come l'alta stagione estiva. La stessa Elba in queste settimane vedrà un incremento notevole della presenza turistica. Ai due agenti vadano tutta la solidarietà della Fp-Cgil e della rsu della Provincia di Livorno, e gli auguri di una pronta guarigione" le parole di Mauro Scalabrini (segreteria Fp-Cgil provincia di Livorno) e rsu Provincia di Livorno.