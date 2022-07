Festa de L'Unità al via, San Miniato riapre le danze alla politica e al divertimento

Riparte la giostra della Festa de L'Unità a San Miniato Basso, l'occasione per incontrare iscritti e simpatizzanti del Pd e parlare di questioni locali come di quelle nazionali ed europee, per dirla con le parole del segretario regionale Simona Bonafè, accorsa per il debutto.

L'area della Casa culturale di San Miniato Basso torna a essere l'area naturale per promuovere idee e confronti a tutto tondo, da oggi, giovedì 7 luglio, fino al 27 prossimo.

L'inaugurazione ha visto la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani assieme al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il segretario provinciale Pd Pisa Oreste Sabatino, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, i sindaci Simone Giglioli e Gabriele Tori e il segretario Pd comunale Azzurra Bonaccorsi.

Quali sono i temi da affrontare in questa Festa? Su Pisa le grandi questioni sono quelle della base militare di Coltano e le prossime elezioni comunali del 2023, per il resto della regione il rigassificatore di Piombino.

"Il Pd è il volto del partito responsabile, che pensa come coniugare sviluppo ed equità - commenta Giani -. Quando vediamo nell’ultimo mese che l’inflazione è all’8% vanno preservati i salari, va garantita per tutti l’occupazione, prospettive che devano far sviluppare politiche attive per il lavoro".

E poi il Pnrr, per il quale "la Toscana ha a disposizione più di 4 miliardi, la speranza è che possa vedere presto le opere di cui ha bisogno realizzate".

Il momento non è certo dei migliori per i Dem se si va a vedere il risultato delle ultime elezioni comunali, con 18 amministrazioni conquistate su 28 ma con le pesanti perdite di Lucca e Pistoia. "Il Pd è il partito che riesce a mantenere le idee migliori e il dialogo - commenta ancora Giani -, ci impegneremo sugli sbagli e sulle alleanze".

Infine il capitolo sanità, con una pandemia che ancora morde nonostante gli effetti più lievi sui contagiati. "Il bilancio dello Stato deve allargarsi, non possiamo affrontare l'emergenza con le risorse che avevamo prima della pandemia, priorità all'impegno dei medici, degli infermieri, a garanzia della salute dei cittadini".