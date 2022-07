Fumano droga da una bottiglia di plastica, scattano segnalazione e denuncia

Fumano droga da una bottiglietta di plastica trasformata in pipa allontanando un anziano in malo modo per non essere disturbati. Ma questi ha chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale presente in zona, e per i due uomini è scattata la segnalazione alla Prefettura come consumatori e per uno anche la denuncia per possesso di oggetti atti a offendere e minacce a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono a lunedì scorso quando una pattuglia del Reparto di Rifredi è stata fermata da un anziano in piazza Dalmazia. Questi ha riferito agli agenti che due persone che lo avevano allontanato in malo modo per non essere disturbati mentre fumavano droga. Immediato l’intervento: su una panchina gli agenti hanno trovato due uomini intenti a fumare da una bottiglietta. Alla vista della pattuglia i due, risultati poi entrambi di nazionalità polacca, hanno cercato di nascondere la pipa artigianale ricavata da una bottiglietta di acqua. Uno dei due, 35anni, era visibilmente in stato di alterazione; l’altro, 44 anni, alla richiesta degli agenti ha mostrato una bottiglietta forata in modo da funzionare come una pipa per fumare sostanze stupefacenti di cui vi era ancora qualche traccia. Ma si è opposto alla verifica del contenuto dello zaino che aveva ai piedi.

I controlli sono proseguiti presso il reparto di viale Corsica: nello zaino sono stati trovati 5 cucchiaini di plastica, una siringa e un flacone di metadone parzialmente pieno. E anche una forbice appuntita con lame di oltre 9 centimetri di cui l'uomo non saputo giustificarne la provenienza né il possesso. Quando è stato comunicato al 44enne che lo zaino con il suo contenuto sarebbe stato sequestrato con la segnalazione alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, l’uomo ha iniziato a urlare, offendere e minacciare gli agenti che alla fine sono riusciti con difficoltà a calmarlo. Da accertamenti è risultato già noto alle forze dell’ordine e suo carico anche una nota richiesta di segnalazione al tribunale di sorveglianza nel caso che questi fosse stato trovato in atteggiamenti pregiudizievoli o a commettere reati o fatti penalmente rilevanti. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura come consumatori, lo zaino e il suo contenuto sono stati sequestrati. Il 44enne è stato anche denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e minacce a pubblico ufficiale oltre alla segnalazione al Tribunale di Sorveglianza per quanto di competenza. L'esame dei residui di sostanza trovate nella bottiglietta hanno dato esito positivo agli oppiacei e i sequestri sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa