Giurlani torna sindaco dopo la sospensione a 18 mesi per la condanna in primo grado

Nonostante la condanna in primo grado a 6 anni e 7 mesi per peculato e abuso d'ufficio come ex presidente di Uncem Toscana, Oreste Giurlani tornerà a essere sindaco di Pescia dopo la sospensione per la legge Severino per 18 mesi dalle funzioni pubbliche.

Giurlani tornerà con una mossa a effetto, allo scadere della mezzanotte, a presentare la nuova giunta dopo che la vice Guja Guidi aveva fatto le sue veci e alle dimissioni di quest'ultima era giunto un commissario prefettizioi.

In una lettera aperta alla città, Giurlani scrive che il tipo di provvedimento preso nei suoi confronti "viene considerato ingiusto da tutti, perché contrasta con i dettami costituzionali" e quindi "il Parlamento lo sta per cancellare". "Ora dobbiamo concludere al meglio una legislatura che, nonostante questo fatto e l'emergenza sanitaria, ha posto le basi per una Pescia proiettata nel futuro. Gli ultimi mesi del mandato amministrativo saranno quelli della mietitura dei vari progetti che stanno per essere terminati".