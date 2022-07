In ricordo di Mia una parete attrezzata alla Terapia intensiva neonatale

Generosità e solidarietà per i piccoli prematuri della Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese grazie all’associazione Coccinelle e ai familiari e amici di Mia, una bimba scomparsa prematuramente un anno fa.

Grazie ai fondi raccolti è stato possibile acquistare una parete attrezzata, già allestita in Terapia Intensiva Neonatale, utile per conservare in sicurezza e organizzare in maniera efficace ed efficiente farmaci e dispositivi medici per i piccoli pazienti.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, l’associazione Coccinelle, i genitori di Mia, la direttrice del reparto, la dottoressa Barbara Tomasini, insieme al direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, il professor Mario Messina.

"Aiutare altri bambini nel momento del bisogno e dare supporto al Dipartimento della Donna e dei Bambini è un bel modo per ricordare la memoria di Mia – ha detto il direttore generale, Antonio Barretta –. Un grazie di cuore a tutti per l’affettuoso gesto".

Nell’occasione i genitori di Mia hanno donato al reparto un quadro con una foto della piccola.





Fonte: Aou Senese