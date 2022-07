Due incidenti in autostrada, camion e camper si ribaltano

Due incidenti in autostrada tra ieri notte e questa mattina hanno impegnato i vigili del fuoco della Toscana.

Ieri notte i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti alle 22:30 sulla A12 al km 180 direzione Rosignano verso Genova, vicino al casello di Collesalvetti, per un incidente stradale.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno trovato un camper ribaltato su un fianco, con due persone incastrate all'interno mentre altre due erano riusciti a liberarsi in autonomia. Una volta liberate le due persone e affidate ai sanitari del 118 provvedevano a mettere in sicurezza il mezzo per il suo recupero. Sul posto la polstrada e i sanitari del 118.

Questa mattina invece, alle 5, i vigili del fuoco del distaccamento di Pescia sono intervenuti sul tratto autostradale A11 tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini direzione Firenze, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Tre persone sono rimaste coinvolte affidate alle cure dei sanitari del 118, presente sul posto anche Polizia Stradale.