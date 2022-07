Libri in circolo per gli studenti di Montespertoli al Ciaf

Il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (Ciaf) organizza un progetto di libero scambio, a titolo gratuito, di libri di testo scolastici usati e di tutto il materiale scolastico in buono stato che può essere riutilizzato. L'iniziativa partirà da lunedì 11 luglio nei locali del Ciaf in via Sonnino 13.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Montespertoli in collaborazione con COOP21 e l'Istituto ScolasticoCooperativa , vuole dare un servizio a tutti i cittadini di Montespertoli in un'ottica di riciclo e di dono. Molto spesso si parla di rincaro dei libri scolastici e di quanto questa spesa possa essere un peso per tante famiglie, il CIAF vuole creare un luogo di incontro, all'insegna del nuovo anno scolastico per donare il proprio materiale ad altri e a sua volta, trovare la cartellina, o il libro per settembre.

"L'iniziativa si inserisce nel filone dell'"economia circolare" che l'amministrazione porta avanti e si propone di raggiungere obiettivi ecologici come: ridurre l'attingimento a nuove materie prime favorendo il riuso di beni; valorizzare i libri come risorsa culturale oltre al bene di consumo; sensibilizzare gli studenti a conservare con cura i libri per poi poterli donare ad altri studenti." spiega l'Assessore alle politiche della famiglia, Daniela Di Lorenzo.

"Come soggetti gestori dei servizi Ciaf abbiamo raccolto con entusiamo lo stimolo ricevuto dall'Istituto e dal Comune e abbiamo deciso di provare ad offrire un piccolo servizio utile alle famiglie." aggiungono i rappresentanti della cooperativa.

Il progetto parte in forma sperimentale per l’annualità corrente e non si prevedono costi o rimborsi a carico di nessuno dei soggetti convolti, le persone coinvolte per la gestione dei libri (raccolta e consegna) saranno impegnate solo su base volontaria, senza alcun obbligo o compenso.

Cosa può essere rimesso in circolo?

Testi scolastici della scuola secondaria di primo grado, dizionari, strumenti musicali, zaini, astucci e materiale da disegno in buono stato.

L'iniziativa è aperta a tutti i genitori o studenti, il materiale può essere consegnato o ritirato nei seguenti orari: lunedì 9:30/13:30 e 17/19, mercoledì e giovedì 15/19. Il centro CIAF rimarrà chiuso in agosto dall'8 al 25.

Per informazioni si può contattare il centro al numero: 0571600258 oppure scrivere una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa