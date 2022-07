Una nuova fase della vita per Graziano Cioni, empolese di Pontorme, ex assessore fiorentino conosciuto come 'sceriffo' e già parlamentare per la sinistra.

A 75 anni ha deciso di sposarsi con la sua compagna Hasnaa, che lo ha accompagnato nella sua seconda fase della vita, quella purtroppo colpita dal Parkinson di cui Cioni è un instancabile nemico e cronista.

Graziano Cioni ha dato su Facebook la notizia del suo matrimonio nella Sala Rossa a Palazzo Vecchio a Firenze, dove per anni ha gestito la polizia municipale e le deleghe alla città sicura e al decoro urbano.

Cioni si è rifatto una seconda vita nella sfera privata laddove gli anni di servizio pubblico a Firenze e a Roma sono stati infangati dall'inchiesta per corruzione sull'area di Castello. Dopo l'assoluzione in primo grado e la condanna a un anno e un mese in Appello, la Cassazione ha sancito la definitiva innocenza annullando le condanne dopo 8 anni di travaglio giudiziario.

"Ho pensato che se la politica divide - scrive su Facebook -, la vera “amicizia” che è il sentimento più vicino all’amore, resiste e supera l’ostacolo politico. Quindi sono invitati al matrimonio, persone e personaggi, con i quali in tutti questi anni ho collaborato, oppure mi sono scontrato anche duramente, ma con i quali è rimasto e consolidato un rapporto di stima e amicizia".

Non sono mancate le difficoltà anche nell'intimità della famiglia. La figlia di Cioni, Valentina, morì in un incidente stradale il 21 novembre del 1996, a 26 anni. L'altra figlia della prima unione, Beatrice, è stata candidata a sindaco per la sinistra nell'ultima tornata elettorale a Empoli e ora guida il gruppo consiliare Buongiorno Empoli.

Di tutto questo Graziano Cioni ha riportato memoria in due libri, Cioni ti odia e Cioni ti ama.